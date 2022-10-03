МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев

6 сентября замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. При этом в министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г.