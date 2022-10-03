МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев
Россия пока не намерена вводить визы для граждан Украины, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«Нет, таких планов нет», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
6 сентября замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. При этом в министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г.
В то же время Руденко отметил, что российские власти должны учитывать гуманитарные факторы. По его словам, отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию.
1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
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