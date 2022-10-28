Байден счел неубедительными слова Путина о неприменении ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин говорит о том, что России не нужен ядерный удар по территории Украины, но при этом продолжает упоминать ядерное оружие, заявил президент США Джо Байден в комментарии телеканалу NewsNation.
«Если у него нет таких намерений (нанести ядерный удар), то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использовании тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в своем подходе к этому вопросу», – рассказал он.
Накануне Путин заявил о бессмысленности ядерного удара по Украине.
«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал глава государства.
Путин также напомнил, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, были США. По его словам, военной целесообразности в этом не было.
26 октября под руководством Путина прошла тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара. В рамках учений были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Их целью стал полигон Кура на Камчатке. Пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели самолеты дальней авиации Ту-95МС.
В ходе своего обращения 21 сентября к гражданам России президент Владимир Путин отметил возросшую угрозу со стороны Запада. В частности, он заявил о «ядерном шантаже» и намекнул, что роза ветров может повернуться и в сторону западных стран.
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