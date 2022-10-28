Канада ввела санкции против Мантурова, Новака и «Лукойла»

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.