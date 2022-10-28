Газета
Политика

Канада ввела санкции против Мантурова, Новака и «Лукойла»

Ведомости

Канада расширила список санкций против российских физических и юридических лиц, следует из заявления министерства иностранных дел страны. Ограничения коснулись, в частности, вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова.

Всего в черный список попали 35 физических и шесть юридических лиц. Санкции также коснулись, в частности, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.

В список также внесены нефтяная компания «Лукойл», транспортно-логистическая группа «Трансойл» и страховая компания «Согаз».

17 октября в санкционный перечень Канады попали, в частности, помощник президента и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, журналисты Наиля Аскер-заде, Павел Гусев и Андрей Кондрашов, актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и др.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Канада ввела санкции против Мединского, Канделаки и телеканала «Звезда»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных