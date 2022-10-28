Канада ввела санкции против Мантурова, Новака и «Лукойла»
Канада расширила список санкций против российских физических и юридических лиц, следует из заявления министерства иностранных дел страны. Ограничения коснулись, в частности, вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова.
Всего в черный список попали 35 физических и шесть юридических лиц. Санкции также коснулись, в частности, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.
17 октября в санкционный перечень Канады попали, в частности, помощник президента и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, журналисты Наиля Аскер-заде, Павел Гусев и Андрей Кондрашов, актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и др.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.
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