Канада ввела санкции против Мединского, Канделаки и телеканала «Звезда»

Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию. РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны, глав канадских провинций и территорий, военных, а также руководителей компаний, поставляющих Украине вооружения и технологии двойного назначения.