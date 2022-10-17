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Канада ввела санкции против Мединского, Канделаки и телеканала «Звезда»

Ведомости

Канада вводит санкции в отношении 34 физлиц и телеканала «Звезда», причастных к «распространению российской пропаганды», сообщается на сайте канадского МИДа.

В санкционный перечень попали, в частности, помощник президента и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, журналисты Наиля Аскер-Заде, Павел Гусев и Андрей Кондрашов, актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и др.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Так, 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву. 

Впоследствии Канада также ввела санкции в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, а в начале августа добавила в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. 23 августа правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора.

Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию. РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны, глав канадских провинций и территорий, военных, а также руководителей компаний, поставляющих Украине вооружения и технологии двойного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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