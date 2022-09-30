Канада расширила санкционный список против России

Кроме того, правительство Канады подчеркнуло, что не намерено признавать результаты референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В связи с этим Канада заявила, что прекращает ряд деловых операций с этими регионами, в том числе инвестиции и экспорт.