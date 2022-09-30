Газета
Политика

Канада расширила санкционный список против России

Ведомости

Вслед за Великобританией и США Канада расширила санкции против России. Список пополнился 43 гражданами России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

На этот раз ограничения затронули членов семей гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В частности, в черный список попали олимпийская чемпионка Татьяна Навка, Елизавета Пескова, Николай Песков, братья Сергей и Александр Чемезовы, а также жена Шувалова Ольга и его дети — Мария и Евгений.

Кроме того, правительство Канады подчеркнуло, что не намерено признавать результаты референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В связи с этим Канада заявила, что прекращает ряд деловых операций с этими регионами, в том числе инвестиции и экспорт.

Ранее сегодня новые санкции против России ввели США. Так, ограничения коснулись главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Александра Новака, а также членов семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу и др. Также санкции ввели против депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федераций — всего 278 парламентариев.

Великобритания также наложила персональные санкции на Набиуллину. Помимо этого, введен запрет на предоставление России консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных