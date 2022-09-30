Канада расширила санкционный список против России
Вслед за Великобританией и США Канада расширила санкции против России. Список пополнился 43 гражданами России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
На этот раз ограничения затронули членов семей гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В частности, в черный список попали олимпийская чемпионка Татьяна Навка, Елизавета Пескова, Николай Песков, братья Сергей и Александр Чемезовы, а также жена Шувалова Ольга и его дети — Мария и Евгений.
Кроме того, правительство Канады подчеркнуло, что не намерено признавать результаты референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В связи с этим Канада заявила, что прекращает ряд деловых операций с этими регионами, в том числе инвестиции и экспорт.
Ранее сегодня новые санкции против России ввели США. Так, ограничения коснулись главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Александра Новака, а также членов семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу и др. Также санкции ввели против депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федераций — всего 278 парламентариев.
Великобритания также наложила персональные санкции на Набиуллину. Помимо этого, введен запрет на предоставление России консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
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