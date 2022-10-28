Медведев напомнил Польше о советской помощи на сотни миллиардов долларов
Россия может двумя способами отреагировать на требования Польши возместить ущерб, понесенный якобы от действий СССР во Второй мировой войне, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Подготовить им счет за всё, что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов», — написал Медведев.
Второй способ, предложенный политиком, предполагает грубый отказ принять во внимание требования Варшавы.
Ранее стало известно, что Польша намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребовать от России возмещения ущерба. Об этом говорилось в дипломатической ноте польского МИДа. При этом Варшава уже предъявила требования о репарациях Германии.
В Кремле назвали подобные заявления о выплате Россией репараций «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией.
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