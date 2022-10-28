Газета
Политика

Медведев напомнил Польше о советской помощи на сотни миллиардов долларов

Ведомости

Россия может двумя способами отреагировать на требования Польши возместить ущерб, понесенный якобы от действий СССР во Второй мировой войне, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Подготовить им счет за всё, что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов», — написал Медведев.

Второй способ, предложенный политиком, предполагает грубый отказ принять во внимание требования Варшавы.

Ранее стало известно, что Польша намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребовать от России возмещения ущерба. Об этом говорилось в дипломатической ноте польского МИДа. При этом Варшава уже предъявила требования о репарациях Германии.

В Кремле назвали подобные заявления о выплате Россией репараций «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Польше опубликовали все требования по репарациям от Германии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных