Медведев напомнил Польше о советской помощи на сотни миллиардов долларов

Ранее стало известно, что Польша намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребовать от России возмещения ущерба. Об этом говорилось в дипломатической ноте польского МИДа. При этом Варшава уже предъявила требования о репарациях Германии.