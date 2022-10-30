Минобороны заявило о нанесении удара по центру подготовки ССО ВСУ

Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки».