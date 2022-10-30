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Минобороны заявило о нанесении удара по центру подготовки ССО ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ», — сказал он.

В Минобороны России указали на то, что подготовка атаки на Севастополь и обучение украинских военных 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов, которые находились в Очакове Николаевской области.

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Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки».

На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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