Минобороны заявило о нанесении удара по центру подготовки ССО ВСУ
Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ», — сказал он.
В Минобороны России указали на то, что подготовка атаки на Севастополь и обучение украинских военных 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов, которые находились в Очакове Николаевской области.
Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки».
На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».