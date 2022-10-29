В Севастополе назвали атаку беспилотников ВСУ самой массированной с начала СВО
Субботняя атака беспилотников в акватории Севастополя стала самой массированной с начала специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты», — сказал глава Севастополя (цитата по ТАСС).
По его словам, целью украинских вооруженных сил были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, добавил Развозжаев.
Утром в субботу Развозжаев сообщил, что в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным властей города, рейд в Севастополе временно перекрыт, движение катеров и паромов остановлено.
Позднее губернатор уточнил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также уничтожили надводный беспилотник. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.
Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС, в результате которой загорелся один из трансформаторов. По его словам, беспилотник так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.