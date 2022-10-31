Более 4600 школьников из Херсонской области вывезли в Крым и на Кубань

Незадолго до этого Кузьмич сообщила ТАСС, что учеба в школах в некоторых левобережных районах Херсонской области начнется с 7 ноября. Она подчеркнула, что учебный процесс в школах в правобережных районах и некоторых городах левобережья (Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань и др.) пока не будет возобновлен. Школьники были отправлены на каникулы с 6 по 25 октября.