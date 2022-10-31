Более 4600 школьников из Херсонской области вывезли в Крым и на Кубань
Вследствие участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области более 4600 школьников эвакуировали в Евпаторию (Крым) и Краснодарский край, сообщила замминистра образования региона Татьяна Кузьмич, пишет ТАСС.
«В Евпаторию вывезено около 1800 школьников, в Краснодарский край более 2800», — сообщила Кузьмич.
Кузьмич рассказала, что в Евпатории уже организован учебный процесс для прибывших школьников из Херсонской области, а в Краснодарском крае его планируют организовать.
Незадолго до этого Кузьмич сообщила ТАСС, что учеба в школах в некоторых левобережных районах Херсонской области начнется с 7 ноября. Она подчеркнула, что учебный процесс в школах в правобережных районах и некоторых городах левобережья (Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань и др.) пока не будет возобновлен. Школьники были отправлены на каникулы с 6 по 25 октября.
На прошлой неделе заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о завершении эвакуации мирных жителей с правобережья на левый берег Днепра и в другие регионы России. По последним данным, как сообщал врио губернатора области Владимир Сальдо, правый берег Днепра покинули более 70 000 жителей Херсонской области.
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