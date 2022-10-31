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Более 4600 школьников из Херсонской области вывезли в Крым и на Кубань

Ведомости

Вследствие участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области более 4600 школьников эвакуировали в Евпаторию (Крым) и Краснодарский край, сообщила замминистра образования региона Татьяна Кузьмич, пишет ТАСС.

«В Евпаторию вывезено около 1800 школьников, в Краснодарский край более 2800», — сообщила Кузьмич.

Кузьмич рассказала, что в Евпатории уже организован учебный процесс для прибывших школьников из Херсонской области, а в Краснодарском крае его планируют организовать.

Незадолго до этого Кузьмич сообщила ТАСС, что учеба в школах в некоторых левобережных районах Херсонской области начнется с 7 ноября. Она подчеркнула, что учебный процесс в школах в правобережных районах и некоторых городах левобережья (Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань и др.) пока не будет возобновлен. Школьники были отправлены на каникулы с 6 по 25 октября.

На прошлой неделе заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о завершении эвакуации мирных жителей с правобережья на левый берег Днепра и в другие регионы России. По последним данным, как сообщал врио губернатора области Владимир Сальдо, правый берег Днепра покинули более 70 000 жителей Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных