NBC: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что дал зеленый свет на еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, как Зеленский начал детально перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но пока не получает. Байден вышел из себя. <...> Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он, повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — сказано в материале.