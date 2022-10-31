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NBC: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Ведомости

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 15 июня, когда они обсуждали предоставление военной помощи Украине, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. 

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что дал зеленый свет на еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, как Зеленский начал детально перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но пока не получает. Байден вышел из себя. <...> Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он, повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — сказано в материале.

Уточняется, что с начала спецоперации на Украине Байден и Зеленский регулярно проводят телефонные разговоры. При этом до этого разговора Байден в течение нескольких недель накапливал в себе раздражение по поводу того, что Зеленский в своих выступлениях сконцентрирован только на том, какую помощь он не получает.

По информации представителей администрации США, отношения между американским и украинским лидерами начали улучшаться после разговора 15 июня — тогда Зеленский сделал заявление, в котором поблагодарил США за всю оказанную помощь. 

По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине. В начале октября Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн, на прошлой неделе также был одобрен пакет помощи $275 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. В Москве не раз подчеркивали, что поставки оружия Украине призваны продлить конфликт, а задачи спецоперации будут достигнуты в любом случае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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