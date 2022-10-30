Газета
Политика

Поставляемое на Украину оружие нелегально ввозится в Финляндию и другие страны

Ведомости

Оружие, поставляемое на Украину, было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах, пишет финское издание YLE со ссылкой на комиссара Центральной криминальной полиции Кристера Альгрена.

«У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», – сказал он.

Такое заявление Альгрен со ссылкой на сведения криминальной полиции, основанных на разведовательной информации. По его словам, это касается боевого оружия, в частности, штурмовых винтовок, также у разведки есть информация о пистолетах, гранатах и боевых дронах.

Ранее по теме: Премьер Финляндии оценила вероятность размещения ядерного оружия в стране

Оружие ввозится в Финляндию нелегально через международные порты, отметил Альгрен. Он добавил, что более подробная информация пока не сообщается, поскольку продолжается сбор данных.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

Как подсчитали «Ведомости» в сентябре, согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.

Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая была уже оказана или заявлена по данным на начало сентября, составила $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных