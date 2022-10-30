Поставляемое на Украину оружие нелегально ввозится в Финляндию и другие страны
Оружие, поставляемое на Украину, было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах, пишет финское издание YLE со ссылкой на комиссара Центральной криминальной полиции Кристера Альгрена.
«У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», – сказал он.
Такое заявление Альгрен со ссылкой на сведения криминальной полиции, основанных на разведовательной информации. По его словам, это касается боевого оружия, в частности, штурмовых винтовок, также у разведки есть информация о пистолетах, гранатах и боевых дронах.
Оружие ввозится в Финляндию нелегально через международные порты, отметил Альгрен. Он добавил, что более подробная информация пока не сообщается, поскольку продолжается сбор данных.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Как подсчитали «Ведомости» в сентябре, согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.
Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая была уже оказана или заявлена по данным на начало сентября, составила $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.