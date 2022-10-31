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На Украине заявили о нехватке оборудования для восстановления энергосистемы

Ведомости

Исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил об исчерпании запасов оборудования для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов», – заявил он.

Сейчас у всех энергетиков наблюдаются сложности с приобретением нового оборудования из-за его дороговизны, добавил Сахарук.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту. 

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных