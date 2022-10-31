На Украине заявили о нехватке оборудования для восстановления энергосистемы

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов», – заявил он.