На Украине заявили о нехватке оборудования для восстановления энергосистемы
Исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил об исчерпании запасов оборудования для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.
«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов», – заявил он.
Сейчас у всех энергетиков наблюдаются сложности с приобретением нового оборудования из-за его дороговизны, добавил Сахарук.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики.
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