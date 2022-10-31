Медведев счел парадоксальным освещение работы украинской ПВО местными СМИ

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины.