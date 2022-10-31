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Медведев счел парадоксальным освещение работы украинской ПВО местными СМИ

Ведомости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что чем сильнее хвалят украинские СМИ работу местной системы ПВО, тем большие разрушения получает энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, такой подход к освещению событий являются парадоксальным.

«Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой. Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», – написал он в своем Telegram-канале.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины.

26 октября стало известно, что Вашингтон передал Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. При этом американские власти пока что не одобрили поставку ПВО Patriot.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики.

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Ранее по теме: Минобороны: ВС России поразили объекты военного управления и энергетики Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных