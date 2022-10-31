Медведев счел парадоксальным освещение работы украинской ПВО местными СМИ
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что чем сильнее хвалят украинские СМИ работу местной системы ПВО, тем большие разрушения получает энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, такой подход к освещению событий являются парадоксальным.
«Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой. Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», – написал он в своем Telegram-канале.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины.
26 октября стало известно, что Вашингтон передал Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. При этом американские власти пока что не одобрили поставку ПВО Patriot.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики.
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