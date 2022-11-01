Правительство Украины уволило Витренко с поста главы «Нафтогаза»

В июле этого года «Нафтогаз» сообщил о дефолте по еврооблигациям. 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций «Нафтогаза». В компании уточнили, что 21 июля кабинет министров Украины обязал должностных лиц компании согласовывать с ними свои действия при выполнении сделки по еврооблигациям. Руководство «Нафтогаза» обратилось к министрам за согласованием выплат, указав в своем официальном письме, что у компании достаточно средств для их осуществления, а также описала риски и негативные последствия для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании. Кабмин не предоставил разрешение на уплату основной суммы и процентов по выпуску 2022 г. и процентов по выпуску 2024 г.