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Правительство Украины уволило Витренко с поста главы «Нафтогаза»

Ведомости

Украинский кабмин отправил в отставку главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кабмин уволил Юрия Витренко», – написал он.

Украинский депутат подчеркнул, что за отставка Витренко была принята единогласно, что означает, что уволили его не из-за результатов компании, а «политической воли». Новым главой «Нафтогаза», по его данным, может стать министр регионального развития Алексей Чернышов.

Витренко возглавил «Нафтогаз» в апреле 2021 г., придя на смену своему бывшему другу Андрею Коболеву. Сам Коболев в феврале, еще до начала СВО на Украине, обвинил новое руководство в том, что оно не закупило вовремя газ, совершив тем самым «катастрофическую ошибку».

В июле этого года «Нафтогаз» сообщил о дефолте по еврооблигациям. 26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций «Нафтогаза». В компании уточнили, что 21 июля кабинет министров Украины обязал должностных лиц компании согласовывать с ними свои действия при выполнении сделки по еврооблигациям. Руководство «Нафтогаза» обратилось к министрам за согласованием выплат, указав в своем официальном письме, что у компании достаточно средств для их осуществления, а также описала риски и негативные последствия для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании. Кабмин не предоставил разрешение на уплату основной суммы и процентов по выпуску 2022 г. и процентов по выпуску 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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