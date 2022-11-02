Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года

В июле этого года Песков переадресовал вопрос о том, будет ли Путин переизбираться на новый срок, самому президенту России. «Вот [об этом] его спросите сами», — сказал он тогда. В ноябре прошлого года российский лидер сказал, что пока не принял решения по поводу выборов в 2024 г., но отметил, что наличие права на переизбрание «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».