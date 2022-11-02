Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года
Президент Владимир Путин пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 г., сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Путин соответствующее решение. Он был избран президентом России в четвертый раз 7 мая 2018 г. Следующие выборы на этот пост пройдут в 2024 г.
В июле этого года Песков переадресовал вопрос о том, будет ли Путин переизбираться на новый срок, самому президенту России. «Вот [об этом] его спросите сами», — сказал он тогда. В ноябре прошлого года российский лидер сказал, что пока не принял решения по поводу выборов в 2024 г., но отметил, что наличие права на переизбрание «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».
Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.
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