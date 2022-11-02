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Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года

Ведомости

Президент Владимир Путин пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 г., сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли Путин соответствующее решение. Он был избран президентом России в четвертый раз 7 мая 2018 г. Следующие выборы на этот пост пройдут в 2024 г.

В июле этого года Песков переадресовал вопрос о том, будет ли Путин переизбираться на новый срок, самому президенту России. «Вот [об этом] его спросите сами», — сказал он тогда. В ноябре прошлого года российский лидер сказал, что пока не принял решения по поводу выборов в 2024 г., но отметил, что наличие права на переизбрание «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных