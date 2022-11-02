Минобороны сообщило о потере ВСУ около 250 военных на краснолиманском направлении
Минобороны РФ опубликовало новую сводку о ходе спецоперации на Украине. За прошедшие сутки российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, ЛНР и Херсонской области.
«Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на краснолиманском направлении противник потерял около 250 военных.
Также ВСУ попытались продвинуться на купянском направлении в районе сел Ягодное, Николаевка и Орлянка Харьковской области, а также села Куземовка ЛНР. В Минобороны заявили, что противник был отброшен на исходные позиции. Отмечается, что на этом направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 150 украинских военнослужащих.
Кроме того, пресечена попытка ВСУ атаковать российские позиции на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли 105 военных.
Также в ДНР ВС РФ поразили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины и ликвидировали склад боеприпасов. В Черкасской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
Минобороны указало на обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны. По данным ведомства, за сутки ВСУ выпустили девять снарядов в направлении станции. Уточняется, что удары велись из города Марганец и поселка Червоногригоровка Днепропетровской области, населенные пункты находятся под контролем Киева.
Накануне, 1 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Министр обороны Сергей Шойгу указал на снижение военного потенциала Украины в результате ударов высокоточным оружием с российской стороны по украинским объектам военной инфраструктуры.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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