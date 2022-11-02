Минобороны сообщило о потере ВСУ около 250 военных на краснолиманском направлении

Также ВСУ попытались продвинуться на купянском направлении в районе сел Ягодное, Николаевка и Орлянка Харьковской области, а также села Куземовка ЛНР. В Минобороны заявили, что противник был отброшен на исходные позиции. Отмечается, что на этом направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 150 украинских военнослужащих.