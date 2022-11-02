Сербская армия сбила беспилотник в воздушном пространстве страны
Вооруженные силы Сербии сбили в воздушном пространстве страны беспилотник, который находился в непосредственной близости от военного гарнизона города Рашка, сообщило минобороны республики.
«Подразделения Вооруженных сил Сербии нейтрализовали коммерческий беспилотник, который двигался со стороны Копаоника в Рашку... Беспилотник был сбит применением средств радиоэлектронного подавления в непосредственной близости от военных объектов в гарнизоне города Рашка», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил, что все беспилотники, находящиеся в воздушном пространстве страны без разрешения, будут уничтожаться в связи с приказом президента Александра Вучича. Он также рассказал об обнаружении военными республики неопознанных аппаратов, двигавшихся через районы Топлички и Нишава.
Вчера, 1 ноября, Вучич отдал приказ привести сербскую армию в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косово на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
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