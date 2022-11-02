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Сербская армия сбила беспилотник в воздушном пространстве страны

Ведомости

Вооруженные силы Сербии сбили в воздушном пространстве страны беспилотник, который находился в непосредственной близости от военного гарнизона города Рашка, сообщило минобороны республики.

«Подразделения Вооруженных сил Сербии нейтрализовали коммерческий беспилотник, который двигался со стороны Копаоника в Рашку... Беспилотник был сбит применением средств радиоэлектронного подавления в непосредственной близости от военных объектов в гарнизоне города Рашка», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил, что все беспилотники, находящиеся в воздушном пространстве страны без разрешения, будут уничтожаться в связи с приказом президента Александра Вучича. Он также рассказал об обнаружении военными республики неопознанных аппаратов, двигавшихся через районы Топлички и Нишава. 

Вчера, 1 ноября, Вучич отдал приказ привести сербскую армию в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косово на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных