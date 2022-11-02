Сербская армия сбила беспилотник в воздушном пространстве страны

Ранее сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил, что все беспилотники, находящиеся в воздушном пространстве страны без разрешения, будут уничтожаться в связи с приказом президента Александра Вучича. Он также рассказал об обнаружении военными республики неопознанных аппаратов, двигавшихся через районы Топлички и Нишава.