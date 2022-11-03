Посольство РФ заявит Польше протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой
Посольство России в Польше выразит МИДу страны протест из-за изъятия базы отдыха, которую российская дипмиссия арендовала с 1980-х гг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
«Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства», — сказано в сообщении.
2 ноября замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка сообщил, что власти Польши изъяли базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой. Речь идет о территории, на которой находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. Уточнялось, что договор аренды был расторгнут еще в апреле 2022 г.
В тот же день стало известно, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Мера направлена на усиление безопасности страны, пояснил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Ранее сегодня действия польских властей прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он написал, что Польша «продолжает по-мелкому гадить», и напомнил Варшаве, как в 1612 г. Россия «окончательно выперла из Москвы сброд из оборзевших поляков».
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