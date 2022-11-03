Посольство РФ заявит Польше протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой

2 ноября замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка сообщил, что власти Польши изъяли базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой. Речь идет о территории, на которой находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. Уточнялось, что договор аренды был расторгнут еще в апреле 2022 г.