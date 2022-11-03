Узбекистан и Киргизия подписали договор об отдельных участках границы

Как отмечает «Интерфакс», в октябре в парламенте Киргизии одобрили проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, по которому земля под Андижанским водохранилищем площадью 4 485 га отходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 га. Соглашение о делимитации 85% всей границы было подписано еще в 2017 г.