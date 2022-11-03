Узбекистан и Киргизия подписали договор об отдельных участках границы
Министры иностранных дел Узбекистана и Киргизии Владимир Норов и Жээнбек Кулубаев подписали договор об отдельных участках границы и совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища, сообщается на сайте узбекского МИДа.
«В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны: договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы; соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы делимитации госграницы между двумя республиками.
Как отмечает «Интерфакс», в октябре в парламенте Киргизии одобрили проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, по которому земля под Андижанским водохранилищем площадью 4 485 га отходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 га. Соглашение о делимитации 85% всей границы было подписано еще в 2017 г.
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