Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Гордеевка Курской области, повреждения получили жилой дом и сарай, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья. Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Помимо этого в пятницу было зафиксировано пять артиллерийских прилетов в селе Гордеевка Кореневского района. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее на этой неделе в Курской области при обстреле украинскими военными села Гуево пострадали пять человек, среди которых трое детей, сообщал Старовойт. До этого под обстрел попал поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших не было. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).