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Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Гордеевка Курской области, повреждения получили жилой дом и сарай, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья. Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Помимо этого в пятницу было зафиксировано пять артиллерийских прилетов в селе Гордеевка Кореневского района. Разрушений и пострадавших нет.

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Ранее на этой неделе в Курской области при обстреле украинскими военными села Гуево пострадали пять человек, среди которых трое детей, сообщал Старовойт. До этого под обстрел попал поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших не было. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон.

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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