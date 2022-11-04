Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов

«Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья. Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.