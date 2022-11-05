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МИД Ирана сообщил о поставке России беспилотников до начала спецоперации

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставила России беспилотники, однако передача произошла до начала российской спецоперации на Украине. Об этом в субботу сообщает Associated Press.

«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — сказал Абдоллахиян журналистам после встречи в Тегеране.

Глава МИДа заявил, что страна по-прежнему привержена прекращению конфликта. По его словам, если у Киева есть «какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, они должны предоставить их» Ирану, и власти республики не останутся «равнодушными к этому вопросу».

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Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. После этого, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.

В России и Иране подобные обвинения отрицали. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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