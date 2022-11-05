МИД Ирана сообщил о поставке России беспилотников до начала спецоперации
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставила России беспилотники, однако передача произошла до начала российской спецоперации на Украине. Об этом в субботу сообщает Associated Press.
«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — сказал Абдоллахиян журналистам после встречи в Тегеране.
Глава МИДа заявил, что страна по-прежнему привержена прекращению конфликта. По его словам, если у Киева есть «какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, они должны предоставить их» Ирану, и власти республики не останутся «равнодушными к этому вопросу».
Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. После этого, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.
В России и Иране подобные обвинения отрицали. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.