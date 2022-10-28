В Узбекистане опровергли сборку иранских дронов в стране
Узбекистан и Иран не сотрудничают в военно-технической сфере, Ташкент не принимал ни от Украины, ни от других зарубежных партнеров заказов на сборку иранских дронов не поступало, об этом сообщили в МИД Узбекистана.
«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу «сборки иранских дронов» не поступало», — сказано в сообщении.
В ведомстве таким образом отреагировали на интервью украинского журналиста (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) с экс-акционером ЮКОСА Леонидом Невзлиным, который проживает в Израиле. В нем Гордон сообщил, что сборка иранских дронов осуществляется «в Иране и Узбекистане».
В МИД Узбекистана обратились к официальным властям Украины с просьбой больше не допускать «распространения украинскими медиа подобных безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям».
Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. После этого, 20 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении трех генералов и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников.
При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
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