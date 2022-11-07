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В Госдуме объяснили раздачу повесток после завершения мобилизации

Ведомости

Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, заявил РБК глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. 

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных», — пояснил Картаполов.

По его словам, повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. «А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!», — заключил он.

Картаполов ранее сегодня также заявил, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.

31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных