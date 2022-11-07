В Госдуме объяснили раздачу повесток после завершения мобилизации
«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных», — пояснил Картаполов.
По его словам, повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. «А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!», — заключил он.
Картаполов ранее сегодня также заявил, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен.
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