В Госдуме объяснили раздачу повесток после завершения мобилизации

По его словам, повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. «А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!», — заключил он.