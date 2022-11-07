Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Храпову
Президент РФ Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 сотрудникам МВД. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
В частности, звание генерал-полковника полиции получил замглавы МВД РФ Андрей Храпов. Также начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и начальнику управления УТ МВД России по СЗФО Евгению Стасишину присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
Звания генерал-майора полиции получили начальник УМВД России по Костромской области Александр Арапов, глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын, начальник Камчатского управления МВД Иван Кок и др. Замначальник ГУ МВД по Ростовской области Алексей Тимофеев стал генерал-майором внутренней службы, а замначальник следственного департамента МВД Данил Филиппов — генерал-майором юстиции.
Храпова назначили на пост замглавы МВД РФ в июле 2021 г. До него эту должность занимал Михаил Ваничкин, он отвечал за уголовный розыск, борьбу с коррупцией и экстремизмом.
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