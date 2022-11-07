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Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Храпову

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 сотрудникам МВД. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

В частности, звание генерал-полковника полиции получил замглавы МВД РФ Андрей Храпов. Также начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и начальнику управления УТ МВД России по СЗФО Евгению Стасишину присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. 

Звания генерал-майора полиции получили начальник УМВД России по Костромской области Александр Арапов, глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын, начальник Камчатского управления МВД Иван Кок и др. Замначальник ГУ МВД по Ростовской области Алексей Тимофеев стал генерал-майором внутренней службы, а замначальник следственного департамента МВД Данил Филиппов — генерал-майором юстиции.

Храпова назначили на пост замглавы МВД РФ в июле 2021 г. До него эту должность занимал Михаил Ваничкин, он отвечал за уголовный розыск, борьбу с коррупцией и экстремизмом. 

Ранее сегодня Путин также назначил нового прокурора Чечни. Им стал прокурор Грозненского района республики Арсан Адаев. Кроме того, российский президент увеличил штатную численность органов прокуратуры до 54 198.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных