Алжир подал заявку на присоединение к БРИКС
Алжир пожал заявку на присоединение к группе БРИКС, сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, передает ТАСС.
«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», – сказала она.
Ранее в августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун отмечал, что республика сильно заинтересована в присоединении к БРИКС и в значительной степени соответствует условиям для вступления в блок.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.
В октябре заинтересованность в присоединении к БРИКС выразила Саудовская Аравия, сообщал тогда президент ЮАР Сирил Рамапоса. В июле стало известно, что заявки на вступление в БРИКС готовятся подать также Турция и Египет.
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