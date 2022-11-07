Алжир подал заявку на присоединение к БРИКС

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.