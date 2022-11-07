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Алжир подал заявку на присоединение к БРИКС

Ведомости

Алжир пожал заявку на присоединение к группе БРИКС, сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, передает ТАСС.

«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», – сказала она.

Ранее в августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун отмечал, что республика сильно заинтересована в присоединении к БРИКС и в значительной степени соответствует условиям для вступления в блок.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран.

В октябре заинтересованность в присоединении к БРИКС выразила Саудовская Аравия, сообщал тогда президент ЮАР Сирил Рамапоса. В июле стало известно, что заявки на вступление в БРИКС готовятся подать также Турция и Египет.

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Ранее по теме: Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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