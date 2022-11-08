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Ликвидация Ростуризма завершится до 15 марта 2023 года

Ведомости

Правительство определило порядок ликвидации Ростуризма и передачи его полномочий Минэкономразвития до 15 марта 2023 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.

Председателем ликвидационной комиссии назначен замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. В документе отмечается, что работники продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».

Министерство также должно в течение недели утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в него представителей Минэкономразвития, Казначейства, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».

3 ноября стало известно, что замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков будет регулировать вопросы туризма в ведомстве до назначения профильного куратора отрасли. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных