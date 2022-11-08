Ликвидация Ростуризма завершится до 15 марта 2023 года
Правительство определило порядок ликвидации Ростуризма и передачи его полномочий Минэкономразвития до 15 марта 2023 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.
Председателем ликвидационной комиссии назначен замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. В документе отмечается, что работники продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».
Министерство также должно в течение недели утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в него представителей Минэкономразвития, Казначейства, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.
Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».
3 ноября стало известно, что замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков будет регулировать вопросы туризма в ведомстве до назначения профильного куратора отрасли. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.
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