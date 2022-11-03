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РБК: в Минэкономразвития назначили временного куратора туризма

Ведомости

Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков будет регулировать вопросы туризма в ведомстве до назначения профильного куратора отрасли, передает РБК со ссылкой на источник.

«Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения замминистра — куратора блока», - отметил собеседник издания.

По его словам, такое решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».

Ранее «Ведомости» писали, что в министерстве отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается, но эта позиция точно будет предложена и экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, которая руководила им с 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных