РБК: в Минэкономразвития назначили временного куратора туризма
«Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения замминистра — куратора блока», - отметил собеседник издания.
По его словам, такое решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.
Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».
Ранее «Ведомости» писали, что в министерстве отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается, но эта позиция точно будет предложена и экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, которая руководила им с 2019 г.
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