Руководителю Ростуризма Зарине Догузовой предложат пост замминистра

Менее чем через месяц, 18 ноября, Ростуризму должно было бы исполниться 18 лет. Созданное в 2004 г. агентство находилось в прямом подчинении правительства до 2008 г., а затем было передано в ведение Минспорта. Спустя еще четыре года Ростуризм оказался под Минкультуры после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики. С сентября 2018 г. по июнь 2020 г. его курировал Минэк, профильным замминистра по этому направлению был Сергей Галкин (в мае этого года стал руководителем Росстата). В последние два года Ростуризм напрямую подчинялся правительству.