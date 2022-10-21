Руководителю Ростуризма Зарине Догузовой предложат пост замминистра«Ведомости» разбирались, почему упразднили агентство
Президент России Владимир Путин принял решение об упразднении Ростуризма, который с 2020 г. был напрямую подчинен правительству. Документ подписан и вступил в силу 20 октября. Функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма будут переданы в Минэкономразвития, которое ранее уже было куратором Ростуризма. Министерство будет также отвечать за контроль над аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, а также над туроператорами. Кроме того, Минэк наделят «правоприменительными функциями» в сфере туризма.
Туристическое хождение
Менее чем через месяц, 18 ноября, Ростуризму должно было бы исполниться 18 лет. Созданное в 2004 г. агентство находилось в прямом подчинении правительства до 2008 г., а затем было передано в ведение Минспорта. Спустя еще четыре года Ростуризм оказался под Минкультуры после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики. С сентября 2018 г. по июнь 2020 г. его курировал Минэк, профильным замминистра по этому направлению был Сергей Галкин (в мае этого года стал руководителем Росстата). В последние два года Ростуризм напрямую подчинялся правительству.