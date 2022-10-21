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Руководителю Ростуризма Зарине Догузовой предложат пост замминистра

«Ведомости» разбирались, почему упразднили агентство
Анастасия Бойко
В министерстве отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается, но эта позиция точно будет предложена и Догузовой (на фото) / Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин принял решение об упразднении Ростуризма, который с 2020 г. был напрямую подчинен правительству. Документ подписан и вступил в силу 20 октября. Функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма будут переданы в Минэкономразвития, которое ранее уже было куратором Ростуризма. Министерство будет также отвечать за контроль над аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, а также над туроператорами. Кроме того, Минэк наделят «правоприменительными функциями» в сфере туризма.

Туристическое хождение

Менее чем через месяц, 18 ноября, Ростуризму должно было бы исполниться 18 лет. Созданное в 2004 г. агентство находилось в прямом подчинении правительства до 2008 г., а затем было передано в ведение Минспорта. Спустя еще четыре года Ростуризм оказался под Минкультуры после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики. С сентября 2018 г. по июнь 2020 г. его курировал Минэк, профильным замминистра по этому направлению был Сергей Галкин (в мае этого года стал руководителем Росстата). В последние два года Ростуризм напрямую подчинялся правительству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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