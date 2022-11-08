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Диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области

Ведомости

Диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) совершил самоподрыв в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», — рассказал представитель служб.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала девятерых диверсантов из СБУ, которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации области.

Отмечается, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъято «более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства», три гранаты, боеприпасы и др. 

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Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных