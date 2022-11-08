Диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) совершил самоподрыв в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», — рассказал представитель служб.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала девятерых диверсантов из СБУ, которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации области.
Отмечается, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъято «более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства», три гранаты, боеприпасы и др.
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