Диверсант СБУ подорвался при попытке скрыться от преследования в Херсонской области

Отмечается, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъято «более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства», три гранаты, боеприпасы и др.