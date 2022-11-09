В Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в районе Снигиревки

Накануне, 8 ноября, чиновник также сообщал о попытке прорыва ВСУ на херсонском направлении. По его словам, противник «прощупывает линию обороны», однако все его атаки безуспешны. В тот же день Стремоусов заявил, что что ситуация на участке проведения спецоперации в Херсонской области разрешится в ближайшие дни. По его словам, власти региона готовы к «любым решениям».