В Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в районе Снигиревки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются продвинуться в районе Снигиревки, которую присоединили к Херсонской области в конце сентября. На Снигиревском участке начались «тяжелые бои». Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ перекинули резервы из Висунска и Березнеговатого. В результате наступления украинские военные смогли закрепиться на севере Снигиревки вдоль железнодорожных путей, сообщил Стремоусов.
По его словам, в настоящее время идут бои, город находится в зоне боевых действий. При этом российские войска держат оборону.
Стремоусов добавил, что ВСУ также попытались атаковать российские позиции на Посад-Покровском, Бериславском участках. Однако там противник понес потери, российские военные пресекли наступление.
Накануне, 8 ноября, чиновник также сообщал о попытке прорыва ВСУ на херсонском направлении. По его словам, противник «прощупывает линию обороны», однако все его атаки безуспешны. В тот же день Стремоусов заявил, что что ситуация на участке проведения спецоперации в Херсонской области разрешится в ближайшие дни. По его словам, власти региона готовы к «любым решениям».
ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий».
6 ноября Стремоусов сообщил, что Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области. Ранее, 19 октября, он говорил, что власти Херсонской области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон в ближайшее время.
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