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В Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в районе Снигиревки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются продвинуться в районе Снигиревки, которую присоединили к Херсонской области в конце сентября. На Снигиревском участке начались «тяжелые бои». Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что ВСУ перекинули резервы из Висунска и Березнеговатого. В результате наступления украинские военные смогли закрепиться на севере Снигиревки вдоль железнодорожных путей, сообщил Стремоусов. 

По его словам, в настоящее время идут бои, город находится в зоне боевых действий. При этом российские войска держат оборону. 

Стремоусов добавил, что ВСУ также попытались атаковать российские позиции на Посад-Покровском, Бериславском участках. Однако там противник понес потери, российские военные пресекли наступление.

Накануне, 8 ноября, чиновник также сообщал о попытке прорыва ВСУ на херсонском направлении. По его словам, противник «прощупывает линию обороны», однако все его атаки безуспешны. В тот же день Стремоусов заявил, что что ситуация на участке проведения спецоперации в Херсонской области разрешится в ближайшие дни. По его словам, власти региона готовы к «любым решениям».

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий». 

6 ноября Стремоусов сообщил, что Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области. Ранее, 19 октября, он говорил, что власти Херсонской области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных