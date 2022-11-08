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Стремоусов сообщил об атаке ВСУ на Херсонском направлении

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Херсонском направлении, атака была отбита. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Попытки прощупать линию обороны не сходят с повестки дня, но наши войска все отбивают», — сказал чиновник в видеообращении.

Он также посоветовал избавиться от «панических настроений» и подчеркнул, что Херсон защищается. По его словам, для ВСУ на этом направлении «не все так просто». Стремоусов добавил, что все попытки украинских военных атаковать российские позиции в регионе безуспешны. 

Ранее сегодня замглавы областной администрации заявил, что ситуация на участке проведения спецоперации в Херсонской области разрешится в ближайшие дни. По его словам, власти региона готовы к «любым решениям».

Минобороны РФ, публикуя 7 ноября сводку о ходе спецоперации, сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области украинские войска пытались продвинуться в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка. Атака была пресечена российскими военными, противник потерял более 110 человек.

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий». 

6 ноября Стремоусов сообщил, что Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области. Ранее, 19 октября, он говорил, что власти Херсонской области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных