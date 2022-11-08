Стремоусов сообщил об атаке ВСУ на Херсонском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Херсонском направлении, атака была отбита. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Попытки прощупать линию обороны не сходят с повестки дня, но наши войска все отбивают», — сказал чиновник в видеообращении.
Он также посоветовал избавиться от «панических настроений» и подчеркнул, что Херсон защищается. По его словам, для ВСУ на этом направлении «не все так просто». Стремоусов добавил, что все попытки украинских военных атаковать российские позиции в регионе безуспешны.
Ранее сегодня замглавы областной администрации заявил, что ситуация на участке проведения спецоперации в Херсонской области разрешится в ближайшие дни. По его словам, власти региона готовы к «любым решениям».
Минобороны РФ, публикуя 7 ноября сводку о ходе спецоперации, сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области украинские войска пытались продвинуться в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка. Атака была пресечена российскими военными, противник потерял более 110 человек.
ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий».
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