Politico: США повлияли на изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
Администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу переговоров с Россией. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Издание указало на заявление Зеленского от 8 ноября, в котором он перечислил условия для начала переговоров с Россией. Как отмечает Politico, украинский лидер не упомянул, что для возобновления этого процесса в России должен смениться президент. Ранее Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным Politico, исключение этого условия напрямую связано «с мягким подталкиванием администрации Джо Байдена». Один из источников отметил, что позиция Украины изменилась после встречи Зеленского с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Уточняется, что американские чиновники не заявляли Киеву открыто о необходимости смягчить позицию, однако передали, что Украина должна показать свою готовность закончить конфликт путем переговоров. Собеседник издания добавил, что США не ждут начала переговорного процесса прямо сейчас. По его словам, сейчас неподходящее время, «учитывая, что делает Россия».
Накануне, 8 ноября, Зеленский перечислил пять условий возобновления переговоров с Россией. «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — заявил он в своем Telegram-канале.
В МИД РФ сообщили, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко напомнил о подписанном Зеленским законе о невозможности переговоров с Путиным. 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему остается открытой к переговорам с Киевом, однако сейчас они невозможны из-за законодательно закрепленного отказа украинской стороны от них.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса