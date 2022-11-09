Politico: США повлияли на изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

Издание указало на заявление Зеленского от 8 ноября, в котором он перечислил условия для начала переговоров с Россией. Как отмечает Politico, украинский лидер не упомянул, что для возобновления этого процесса в России должен смениться президент. Ранее Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.