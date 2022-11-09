В Южной Корее сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского) моря, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.
Какой дальности была ракета, сколько длился ее полет и где она упала, южнокорейские военные не уточнили. По словам источника в японском правительстве, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет Kyodo.
В начале ноября Северная Корея произвела уже несколько пусков в сторону Японского моря. В частности, 3 ноября она запустила три ракеты, 2 ноября — не менее 10 ракет разных типов. Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.
В США назвали пуск ракеты большой дальности со стороны КНДР 3 ноября угрозой мировому спокойствию и стабильности. Также официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сказал, что пуск ракет «является явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН и демонстрирует угрозу, которую незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР представляют для ее соседей».
Тогда действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
Пуски ракет в начале ноября происходили на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти КНДР призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на Северную Корею. США и Южная Корея утверждают, что учения носили оборонительный характер, они продлились до 4 ноября.
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