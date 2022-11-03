В Южной Корее сообщили о запуске трех баллистических ракет со стороны КНДР

Накануне, 2 ноября, Yonhap со ссылкой на сообщение ОКНШ ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.