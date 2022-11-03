В Южной Корее сообщили о запуске трех баллистических ракет со стороны КНДР
КНДР запустила две баллистических ракеты малой дальности и одну — большой в сторону Восточного (Японского) моря, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи, пуск ракеты был произведен в 7:40 по местному времени (1:40 мск). В 8:10 (2:10 мск) береговая охрана Японии сообщила, что ракета уже упала. В связи с пуском жителям в трех японских префектурах (Мияги, Ямагата и Ниигата) рекомендовали укрыться в убежищах и под зданиями. Позже были совершены еще два пуска ракет, пишет японская газета Asahi Shimbun.
В США назвали пуск ракеты большой дальности со стороны КНДР угрозой мировому спокойствию и стабильности. Также официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сказал, что пуск ракет «является явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН и демонстрирует угрозу, которую незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР представляют для ее соседей», передает Yonhap.
Накануне, 2 ноября, Yonhap со ссылкой на сообщение ОКНШ ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.
Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Позже Южная Корея в ответ запустила три ракеты класса «воздух — земля», они упали в международных водах к северу от разграничительной линии с КНДР.
В связи с запуском КНДР баллистических ракет Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
КНДР запустила ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти Северной Кореи призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на КНДР. США И Южная Корея утверждают, что учения носят оборонительный характер, они продлятся до 4 ноября.
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