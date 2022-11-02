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Yonhap: КНДР запустила не менее десяти ракет различных типов

Ведомости

Северная Корея выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря утром 2 ноября. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи рассказали, что ракеты были выпущены со стороны северокорейского города Вонсан около 08:51 (02:51 мск). Ранее Yonhap писало о выпущенных Северной Кореей трех баллистических ракетах малой дальности.

Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию.

Позже Южная Корея в ответ запустила три ракеты класса «воздух — земля», они упали в международных водах к северу от разграничительной линии с КНДР.

В связи с запуском КНДР баллистических ракет Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

КНДР запустила ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти Северной Кореи призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на КНДР. США И Южная Корея утверждают, что учения носят оборонительный характер, они продлятся до 4 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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