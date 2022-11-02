Yonhap: КНДР запустила не менее десяти ракет различных типов

Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию.