Yonhap: КНДР запустила не менее десяти ракет различных типов
Северная Корея выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря утром 2 ноября. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи рассказали, что ракеты были выпущены со стороны северокорейского города Вонсан около 08:51 (02:51 мск). Ранее Yonhap писало о выпущенных Северной Кореей трех баллистических ракетах малой дальности.
Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию.
Позже Южная Корея в ответ запустила три ракеты класса «воздух — земля», они упали в международных водах к северу от разграничительной линии с КНДР.
В связи с запуском КНДР баллистических ракет Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
КНДР запустила ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти Северной Кореи призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на КНДР. США И Южная Корея утверждают, что учения носят оборонительный характер, они продлятся до 4 ноября.
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