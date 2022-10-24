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КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на стрельбу Южной Кореи

Ведомости

КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья, обвинив друг друга в нарушении границ, пишет Reuters.

По данным Сеула, в воскресенье, 23 октября, торговое судно КНДР пересекло фактическую морскую границу, после чего южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы. В ответ военные Северной Кореи выпустили десять снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по южнокорейскому военному судну.

Сеул назвал свои действия «нормальной операцией» в связи с незаконным пересечением границы северокорейским судном, а действия КНДР – нарушением двустороннего военного пакта 2018 г., запрещающего «враждебные действия» в приграничных районах.

Ранее в этом месяце власти Южной Кореи обратились к США с предложением разместить авианосцы и атомные подводные лодки на постоянной основе в водах рядом с Корейским полуостровом, чтобы усилить оборону против КНДР.

С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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