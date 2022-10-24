КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на стрельбу Южной Кореи

С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.