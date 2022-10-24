КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на стрельбу Южной Кореи
КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья, обвинив друг друга в нарушении границ, пишет Reuters.
По данным Сеула, в воскресенье, 23 октября, торговое судно КНДР пересекло фактическую морскую границу, после чего южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы. В ответ военные Северной Кореи выпустили десять снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по южнокорейскому военному судну.
Сеул назвал свои действия «нормальной операцией» в связи с незаконным пересечением границы северокорейским судном, а действия КНДР – нарушением двустороннего военного пакта 2018 г., запрещающего «враждебные действия» в приграничных районах.
Ранее в этом месяце власти Южной Кореи обратились к США с предложением разместить авианосцы и атомные подводные лодки на постоянной основе в водах рядом с Корейским полуостровом, чтобы усилить оборону против КНДР.
С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.
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