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Политика

Южная Корея предложила США концепцию «совместного использования ядерного оружия»

Ведомости

Власти республики Корея обратились к США с предложением разместить авианосцы и атомные подводные лодки на постоянной основе в водах рядом с Корейским полуостровом, чтобы усилить оборону против КНДР, сообщила газета The Chosun Ilbo.

«Если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, мы столкнемся с совершенно новым уровнем угрозы. Мы обсуждаем с США пути радикального укрепления расширенного сдерживания США, чтобы соответствовать изменившейся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове», — передает газета со ссылкой на слова высокопоставленного корейского чиновника.

Один из местных чиновников по вопросам безопасности заявил: «Обсуждается южнокорейская концепция совместного использования ядерного оружия, которая позволит избежать эффекта домино с появлением ядерного оружия у соседних стран и противодействия с их стороны соседних стран».

Южнокорейский вариант концепции отличается от того, который принят в НАТО, но «эффект будет похожим», объясняет газета. Система совместного использования ядерного оружия НАТО создает базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы — членах альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания.

Белый дом и госдепартамент США не прокомментировали этот вопрос и направили репортеров за комментариями в правительство Южной Кореи.

С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных