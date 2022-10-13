Южная Корея предложила США концепцию «совместного использования ядерного оружия»
Власти республики Корея обратились к США с предложением разместить авианосцы и атомные подводные лодки на постоянной основе в водах рядом с Корейским полуостровом, чтобы усилить оборону против КНДР, сообщила газета The Chosun Ilbo.
«Если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, мы столкнемся с совершенно новым уровнем угрозы. Мы обсуждаем с США пути радикального укрепления расширенного сдерживания США, чтобы соответствовать изменившейся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове», — передает газета со ссылкой на слова высокопоставленного корейского чиновника.
Один из местных чиновников по вопросам безопасности заявил: «Обсуждается южнокорейская концепция совместного использования ядерного оружия, которая позволит избежать эффекта домино с появлением ядерного оружия у соседних стран и противодействия с их стороны соседних стран».
Южнокорейский вариант концепции отличается от того, который принят в НАТО, но «эффект будет похожим», объясняет газета. Система совместного использования ядерного оружия НАТО создает базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы — членах альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания.
Белый дом и госдепартамент США не прокомментировали этот вопрос и направили репортеров за комментариями в правительство Южной Кореи.
С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.
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