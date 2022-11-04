Южная Корея подняла в воздух истребители в ответ на появление самолетов КНДР
Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей после того, как обнаружила приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, сообщает агентство Yonhap.
По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (JCS), движение самолетов Северной Кореи было зафиксировано в период между 11:00 и 15:00 по местному времени в небе над внутренними районами КНДР, а также еще в нескольких зонах.
2 ноября Yonhap со ссылкой на сообщение ОКНШ ВС Южной Кореи заявило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.
Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Позже Южная Корея в ответ запустила три ракеты класса «воздух — земля», они упали в международных водах к северу от разграничительной линии с КНДР.
КНДР запустила ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти Северной Кореи призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на КНДР. США И Южная Корея утверждают, что учения носят оборонительный характер, они должны продлиться до 4 ноября.