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Южная Корея подняла в воздух истребители в ответ на появление самолетов КНДР

Ведомости

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей после того, как обнаружила приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, сообщает агентство Yonhap.

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (JCS), движение самолетов Северной Кореи было зафиксировано в период между 11:00 и 15:00 по местному времени в небе над внутренними районами КНДР, а также еще в нескольких зонах.

2 ноября Yonhap со ссылкой на сообщение ОКНШ ВС Южной Кореи заявило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.

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Действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Позже Южная Корея в ответ запустила три ракеты класса «воздух — земля», они упали в международных водах к северу от разграничительной линии с КНДР.

КНДР запустила ракеты на фоне совместных учений США и Южной Кореи, которые начались 31 октября. Власти Северной Кореи призывали их прекратить и предостерегли страны от нападения на КНДР. США И Южная Корея утверждают, что учения носят оборонительный характер, они должны продлиться до 4 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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