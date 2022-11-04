Пентагон заявил об окончании режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки против США
Ядерная атака против США и их союзников со стороны Северной Кореи приведет к концу режима главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с главой минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, сообщил Пентагон.
«Он (Остин) отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Глава южнокорейского минобороны, пишет Reuters, усомнился в необходимости применения тактического ядерного оружия для сдерживания Северной Кореи после ее последнего испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
«В нашей политике денуклеаризации нет никаких изменений, и на данный момент мы не думаем о размещении тактического ядерного оружия на Корейском полуострове», — сказал он. Остин также заявил, что у Вашингтона нет никаких планов по постоянному размещению ядерного оружия на Корейском полуострове.
В совместном заявлении министры договорились искать новые меры, чтобы продемонстрировать «решимость и возможности» альянса после неоднократных провокаций Северной Кореи.
3 ноября КНДР запустила две баллистических ракеты малой дальности и одну — большой в сторону Восточного (Японского) моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. В США назвали пуск ракеты большой дальности со стороны КНДР угрозой мировому спокойствию и стабильности. 2 ноября Yonhap сообщило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря, одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.