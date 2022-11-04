Пентагон заявил об окончании режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки против США

3 ноября КНДР запустила две баллистических ракеты малой дальности и одну — большой в сторону Восточного (Японского) моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. В США назвали пуск ракеты большой дальности со стороны КНДР угрозой мировому спокойствию и стабильности. 2 ноября Yonhap сообщило, что КНДР выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского моря, одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.