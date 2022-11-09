В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в США для отношений с Россией
Промежуточные выборы в США важны, но не способны повлиять в краткосрочной и среднесрочной перспективе на отношения Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут», – цитирует его ТАСС.
Отношения продолжат оставаться плохими, считает представитель Кремля. Москва внимательно анализирует информацию о выборах, добавил Песков. На просьбу журналистов прокомментировать заявления о российском вмешательстве в выборы в конгресс пресс-секретарь президента с улыбкой ответил: «Мы настолько привыкли, что не замечаем».
8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.
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