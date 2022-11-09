Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России
Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
Такое решение было принято из-за присоединения региона к России, рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что МИД ЛНР по-прежнему продолжает свою работу на время переходного периода.
«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики <...> в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Мирошник был назначен послом ЛНР в РФ в мае 2022 г. 10 июля председатель правительства ЛНР Сергей Козлов подписал постановление об учреждении посольства ЛНР в России. Оно располагается в Москве.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г.
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