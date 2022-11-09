Россия объявила о высылке одного молдавского дипломата
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве, соответствующая нота была вручена послу республики в РФ, говорится в сообщении ведомства.
«9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдовы в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдавии в Москве», — говорится в сообщении МИДа. В ведомстве пояснили, что это ответная реакция на принятое ранее решение Молдавии объявить российского дипломата персоной нон грата.
Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе 31 октября. Российская сторона была проинформирована о данном решении в тот же день во второй половине дня, когда посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии.
Позже МИД России заявили, что российская сторона ответит на решение Молдавии. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова уже заявляла, что Россия не оставит без внимания антироссийские заявления официальных лиц Молдавии. Она отметила, что события в стране сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц.