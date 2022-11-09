Россия объявила о высылке одного молдавского дипломата

Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе 31 октября. Российская сторона была проинформирована о данном решении в тот же день во второй половине дня, когда посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии.