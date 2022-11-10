WP: советники Трампа попросили его отложить объявление об участии в выборах

По словам одного из источников издания, Трамп советовался со своими сторонниками по этому поводу, но окончательного решения пока не принял. При этом накануне, 9 ноября, в интервью телеканалу Fox News он отклонил возможность изменения своего решения. «Мы добились огромного успеха. Почему что-то должно измениться?», — сказал он.