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WP: советники Трампа попросили его отложить объявление об участии в выборах

Ведомости

Советники бывшего президента США Дональда Трампа попросили его отложить свое объявление об участии в выборах на фоне промежуточных выборов в конгресс и сенат США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

«Председатели республиканцев в самых разных штатах рассчитывали на то, что Дональд Трамп принесет им победу прошлой ночью, а он этого не сделал, они разочарованы», — сказал главный советник победившей кампании Трампа в Пенсильвании в 2016 г. Дэвид Урбан. 

По словам одного из источников издания, Трамп советовался со своими сторонниками по этому поводу, но окончательного решения пока не принял. При этом накануне, 9 ноября, в интервью телеканалу Fox News он отклонил возможность изменения своего решения. «Мы добились огромного успеха. Почему что-то должно измениться?», — сказал он. 

По информации The Washington Post, главной причиной для отсрочки объявления стал второй тур выборов в сенат Джорджии, который состоится 6 декабря. Поддержанный Трампом кандидат Гершель Уокер уступил демократу Рафаэлю Уорноку 1 пункт, при этом ни один из них не набрал 50%. 

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8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 пройдут выборы губернаторов. По данным телеканала NBC, в палате представителей республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест. В сенате же 49 мест принадлежат республиканцам, 48 — демократам, спрогнозировал телеканал. 

В тот же день Трамп анонсировал «большое объявление» 15 ноября. По данным The Washington Post, Трамп все чаще говорит о своих планах баллотироваться на новый срок, заявляя, что он оформит свои намерения «очень, очень скоро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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