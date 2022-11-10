Байден исключил вмешательство в выборы в конгресс США
Президент США Джо Байден не увидел какого-либо вмешательства в состоявшиеся 8 ноября выборы в конгресс. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
«И сердце, и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных комиссий, должностные лица по проведению выборов — они сделали свою работу и выполнили свой долг, и, по-видимому, вообще без особого вмешательства», — сказал он.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 пройдут выборы губернаторов.
По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 209 мест, демократы — 191. По прогнозам телеканала NBC, всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест. В сенате же 49 мест принадлежат республиканцам, 48 — демократам.
На прошлой неделе Байден сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он.
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