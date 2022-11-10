В ЛНР сообщили о шести пострадавших после обстрела ВСУ
В результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) города Кременная в ЛНР пострадали шесть человек, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела н.п. Кременная ранения получили 6 мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом», — написал он. Накануне, 9 ноября, Марочко сообщил об обстреле Кременной «с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда)».
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 01:34 мск в четверг, 10 ноября, обстреляли город Стаханов в ЛНР. ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. Обстрел Стаханова также был зафиксирован в 02:20 мск. Украинские войска также нанесли удар по Артемовску в ЛНР в 03:55 мск, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях пока что уточняется.
7 ноября Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате, по данным военного ведомства, было уничтожено до 100 украинских военных.
На краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения, говорилось в сообщении министерства.
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