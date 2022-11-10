В ЛНР сообщили о шести пострадавших после обстрела ВСУ

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 01:34 мск в четверг, 10 ноября, обстреляли город Стаханов в ЛНР. ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. Обстрел Стаханова также был зафиксирован в 02:20 мск. Украинские войска также нанесли удар по Артемовску в ЛНР в 03:55 мск, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях пока что уточняется.