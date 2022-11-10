Косачев назвал спецоперацию гуманитарной и гуманистической миссией

«Изначальная цель наших действий на Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия — это инструмент, это средство. А цель — защитить людей, которые до этого искали защиту во всех возможных местах, включая коллективный Запад, механизмы того же ОБСЕ, Совета Европы, ООН», — заявил Косачев. По его словам, западные страны неправильно интерпретируют цели России.