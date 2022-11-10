Косачев назвал спецоперацию гуманитарной и гуманистической миссией
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал специальную военную операцию гуманитарной и гуманистической целью России на Украине, об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Изначальная цель наших действий на Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия — это инструмент, это средство. А цель — защитить людей, которые до этого искали защиту во всех возможных местах, включая коллективный Запад, механизмы того же ОБСЕ, Совета Европы, ООН», — заявил Косачев. По его словам, западные страны неправильно интерпретируют цели России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 9 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон стремится заработать на поставках оружия Украине, поэтому и пытается затянуть военный конфликт.
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