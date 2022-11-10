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В Брянской области подорвали опору ЛЭП

Ведомости

В Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте», – написал он.

Немного позднее глава региона сообщил о переподключении основной линии электропередачи на резервную и восстановлении подачи электричества.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нескольких сел, в результате чего повреждения получила одна из подстанций, из-за чего без электричества остались Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенёк.

Ранее в октябре ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Ранее по теме: Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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