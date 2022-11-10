В Брянской области подорвали опору ЛЭП
В Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте», – написал он.
Немного позднее глава региона сообщил о переподключении основной линии электропередачи на резервную и восстановлении подачи электричества.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нескольких сел, в результате чего повреждения получила одна из подстанций, из-за чего без электричества остались Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенёк.
Ранее в октябре ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.