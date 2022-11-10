В Брянской области подорвали опору ЛЭП

Ранее в октябре ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.