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Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября

Ведомости

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество», — цитирует Жан-Пьер пресс-служба Белого дома.

Байден и Си Цзиньпин проводили телефонный разговор в конце июля. Главной темой разговора был Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

«Большая двадцатка» — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. 

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Ранее по теме: AP: Индонезия уважает решение Путина не ехать на саммит G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных