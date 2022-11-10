Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество», — цитирует Жан-Пьер пресс-служба Белого дома.
Байден и Си Цзиньпин проводили телефонный разговор в конце июля. Главной темой разговора был Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».
«Большая двадцатка» — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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