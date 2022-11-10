Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября

«Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество», — цитирует Жан-Пьер пресс-служба Белого дома.