Генпрокурор РФ назначил и.о. прокуроров Херсонской и Запорожской областей
Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Так, и. о. прокурора в Херсонской области стал старший советник юстиции Андрей Петров. Уточняется, что исполняющим обязанности его первого заместителя назначен старший советник юстиции Павел Зернов, а старший советник юстиции Андрей Кузнецов стал и. о. зампрокурора.
В Запорожской области, сообщили в Генпрокуратуре РФ, пост и. о. прокурора занял старший советник юстиции Кирилл Осипчук. Исполняющим обязанности его первого заместителя стал старший советник юстиции Дмитрий Загоруйко. И. о. заместителя прокурора региона назначен старший советник юстиции Александр Спицын.
7 ноября Краснов постановил образовать прокуратуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На следующий день он назначил и. о. прокурора ЛНР старшего советника юстиции Глеба Михайлова. Его первым замом стал Ульмян Наминов, еще двумя заместителями — Алексей Вахрушев и Кирилл Греков.
В ДНР пост и.о. прокурора занял Андрей Спивак. Андрей Колесников стал и. о. его первого заместителя, также и. о. заместителей прокурора ДНР были назначены Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение, однако в ноябре российские войска покинули Херсон.
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