Пушилин сообщил о проверке Генпрокуратурой факта мобилизации школьника из ДНР

31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позднее глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных.