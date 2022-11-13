Пушилин сообщил о проверке Генпрокуратурой факта мобилизации школьника из ДНР
Школьник из Донецкой народной республики Никита Гладких вернулся с фронта, обстоятельства его отправки в военную часть под Херсоном проверит Генпрокуратура РФ, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как пояснил Пушилин, к моменту начала спецоперации Никите уже было 18 лет, но он еще был школьником и имел право продолжать учебу.
«Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура», — написал врио главы ДНР, добавив, что «подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными».
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина, планировалось призвать 300 000 человек. 6 октября глава государства подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позднее глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных.
В начале ноября Путин заявил, что в стране мобилизовано 318 000 человек, а количество добровольцев не сокращается.